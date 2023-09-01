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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перешел в «Валенсию»

Соглашение рассчитано до середины 2026 года.
01 сентября 2023 14:19
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, официальный сайт «Валенсии» объявил о подписании контрактного соглашения с форвардом украинской сборной Романом Яремчуком.

Контракт «летучих мышей» с 27-летним нападающим заключен до середины 2026 года.

В минувшем сезоне Роман Яремчук выступал за бельгийский клуб «Брюгге». Он провёл 32 во всех турнирах, в которых забил два гола и оформил четыре ассиста.

На его счету 43 матча за украинскую национальную команду, в составе которой он стал автором 13 забитых мячей.

источник: ФК «Валенсия»
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