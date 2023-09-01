Состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24

Сегодня, 1 сентября, в Швейцарии прошла жеребьёвка группового этапа Лиги Европы.
По ее итогам сформировались следующие группы:
Группа A
«Вест Хэм» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Фрайбург» (Германия)
«Бачка Топола» (Сербия)
Группа B
«Аякс» (Нидерланды)
«Марсель» (Франция)
«Брайтон» (Англия)
АЕК (Греция)
Группа C
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Бетис» (Испания)
«Спарта» (Чехия)
«Арис» (Кипр)
Группа D
«Аталанта» (Италия)
«Спортинг» (Португалия)
«Штурм» (Австрия)
«Ракув» (Польша)
Группа E
«Ливерпуль» (Англия)
ЛАСК (Австрия)
«Юнион» (Бельгия)
«Тулуза» (Франция)
Группа F
«Вильярреал» (Испания)
«Ренн» (Франция)
«Маккаби Хайфа» (Израиль)
«Панатинаикос» (Греция)
Группа G
«Рома» (Италия)
«Славия» (Чехия)
«Шериф» (Молдавия)
«Серветт» (Швейцария)
Группа H
«Байер» (Германия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Мольде» (Норвегия)
«Хакен» (Швеция)
В прошлом сезоне победителем Лиги Европы стала испанская «Севилья», обыгравшая в финале итальянскую «Рому» (1:1, серия пенальти – 4:1).