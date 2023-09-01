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Александр Мостовой: «Краснодар» заслуженно идет на первом месте в РПЛ

Мостовой поддержал «быков» перед матчем со «Спартаком».
01 сентября 2023 14:53
автор: Матвей Макаренко

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Александр Мостовой высказался в преддверии матча седьмого тура РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром». Эксперт поддержал «быков».

«Краснодар» заслуженно идет на первом месте — самая стабильная команда. Но потери четырех очков в двух последних матчах могут аукнуться им на дистанции.

«Спартак» и «Краснодар» — команды куражные, много футболистов индивидуально сильных. Сейчас очень трудно делать прогнозы из-за кубковых матчей, которые нас немножко уводят в сторону», – приводит слова Мостового Sport24.

«Краснодар» и «Спартак» уже играли друг с другом в этом сезоне в Кубке России. Тогда красно-белые обыграли «быков» 2:1 на выезде.

источник: Sport24
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