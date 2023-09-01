«Севилья» объявила о разрыве контракта с Папу Гомесом

Сегодня, 1 сентября, официальный сайт «Севильи» объявил о разрыве контракта с полузащитником Алехандро «Папу» Гомесом.

Аргентинец провёл в испанском клубе три сезона.

«Севилья» благодарит Папу Гомеса за работу и желает ему всего наилучшего в будущем», — сообщает пресс-служба испанского клуба.

Таким образом, футболист стал свободным агентом.

За «Севилью» аргентинский полузащитник провёл 90 игр во всех соревнованиях, в которых забил 10 голов и оформил шесть ассистов. В минувшем сезоне Гомес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и победителем Лиги Европы в составе «Севильи».