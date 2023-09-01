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«Брайтон» объявил об аренде нападающего Ансу Фати из «Барселоны»

20-летний вингер провёл более ста игр за каталонский клуб.
01 сентября 2023 15:36
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 1 сентября, официальный сайт английского «Брайтона» объявил об аренде сроком на один сезон нападающего Ансу Фати из «Барселоны».

Несмотря на то, что 20-летним футболистом интересовались «Тоттенхэм» и «Челси», он решил перейти в состав «чаек». «Барселона» и «Брайтон» договорились об аренде Фати до июня 2024 года без права выкупа. Transfermarkt оценивает футболиста в 35 млн евро. Контракт Фати с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2027 года

В минувшем сезоне нападающий провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

Отметим, что Фати дебютировал за основной состав «Барселоны» 25 августа 2019 года в возрасте 16 лет, став самым молодым дебютантом «сине-гранатовых» за последние 78 лет.

источник: ФК «Брайтон»
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