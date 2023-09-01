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Защитник «Барселоны» Лангле перешел в английский клуб

Прошлый сезон француз провел на правах аренды в «Тоттенхэме».
01 сентября 2023 15:46
автор: Артур Гичунцев

«Барселона» объявила об уходе защитника Клемана Лангле.

Сегодня, 1 сентября, французский футболист стал игроком «Астон Виллы». Сделку оформили на правах аренды, рассчитанной до 30 июня 2024 года. Будет ли у англичан право выкупа, не уточняется.

Лангле 28 лет. В «Барселону» он перешел из «Севильи» в июле 2018 года. В составе каталонцев защитник провел 160 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

Прошлый сезон футболист отыграл за лондонский «Тоттенхэм». В его активе 26 матчей в АПЛ и два ассиста.

источник: ФК «Барселона»
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