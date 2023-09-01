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Тарханов объяснил, в чем ЦСКА превосходит «Зенит» перед очным матчем

Команды встретятся в рамках 7-го тура чемпионата России
01 сентября 2023 16:04
автор: Александр Бойченко

Экс-главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил шансы красно-синих перед матчем 7-го тура чемпионата России РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Думаю, что шансы 50 на 50, потому что матч будет в Москве, а в прошлом сезоне армейцы уже побеждали на домашнем поле. Не могу даже сказать, кто будет лучше в этом матче.

В чем есть преимущество ЦСКА над «Зенитом»? В организованности. Ясно, что в открытый футбол с «Зенитом» сложно играть, потому что там атакующая группа сильная», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Перед матчем «Зенит» располагается на втором месте в таблице с 13 очками, ЦСКА идет шестым с десятью баллами. Игра состоится 3 сентября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 мск.

источник: Betonmobile
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