Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал продление контракта с сине-бело-голубыми.

«Я очень рад продлить соглашение с клубом! Это большое счастье для меня и моей семьи — продолжать с гордостью представлять «Зенит», защищать его цвета, проживать вместе с ним большое количество эмоций и каждый сезон бороться за выполнение поставленных задач. Надеюсь, что проведу здесь еще много лет — это то, чего хочется мне и моим близким. И пусть наш победный путь продолжится!» — приводит слова Барриоса пресс-служба «Зенита».

Сегодня «Зенит» объявил о пролонгации соглашения с Барриосом до лета 2027 года. Предыдущий контракт спортсмена был рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что зимой Барриос получил предложение перейти в английский «Ноттингем Форест», однако боссы петербургского клуба попросили колумбийца остаться в команде до лета, чтобы помочь выиграть РПЛ. Тем не менее, игрок подписал новое соглашение.