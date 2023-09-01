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Андрей Канчельскис похвалил Захаряна: «Не променял футбол на деньги»

Ранее россиянин перешел в «Реал Сосьедад»
01 сентября 2023 16:23
автор: Александр Бойченко

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

«Думаю, Захарян мог обеспечить себе шикарные условия, если бы остался в России. Тот же «Зенит» сделал бы его одним из самых высокооплачиваемых игроков РПЛ. В «Динамо» тоже был бы главной звездой и спокойно бы себе играл. Но Арсен не променял футбол на деньги – красавец», – сказал Канчельскис РБ-Спорт.

Напомним, этим летом Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 13 миллионов евро. Атакующий полузащитник подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до 30 июня 2029 года.

Россиянин уже успел дебютировать за команду. 19 августа Арсен вышел на замену в матче 3-го тура испанской Ла Лиги против Лас-Пальмаса» (0:0).

источник: «РБ-Спорт»
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