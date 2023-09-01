«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграет в одной группе с «Бешикташем» в Лиге конференций

Норвежский клуб «Будё-Глимт», ворота которого защищает российский голкипер Никита Хайкин встретится на групповом этапе Лиги конференций с «Бешикташем», в котором играет бывший футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Двумя другими командами в квартете группы D стал «Брюгге» и «Лугано».
Остальные группы сформировались по итогам жеребьёвки в швейцарском Ньоне следующим образом:
Группа А
«Лилль» (Франция)
«Слован» (Словакия)
«Олимпия» (Словения)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)
Группа В
«Гент» (Бельгия)
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)
«Заря» (Украина)
«Брейдаблик» (Исландия)
Группа С
«Динамо» (Хорватия)
«Виктория» (Чехия)
«Астана» (Казахстан)
«Балкани» (Косово)
Группа Е
АЗ (Нидерланды)
«Астон Вилла» (Англия)
«Легия» (Польша)
«Зриньски» (Босния и Герцоговина)
Группа F
«Ференцварош» (Венгрия)
«Фиорентина» (Италия)
«Генк» (Бельгия)
«Чукарички» (Сербия)
Группа G
«Айнтрахт» (Германия)
ПАОК (Греция)
ХИК (Финляндия)
«Абердин» (Шотландия)
Группа H
«Фенербахче» (Турция)
«Лудогорец» (Болгария)
«Спартак» Трнава (Словакия)
«Норшелланд» (Дания)