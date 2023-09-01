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«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграет в одной группе с «Бешикташем» в Лиге конференций

В Швейцарии прошла жеребьёвка группового этапа турнира.
01 сентября 2023 16:23
автор: Александр Евграфов

Норвежский клуб «Будё-Глимт», ворота которого защищает российский голкипер Никита Хайкин встретится на групповом этапе Лиги конференций с «Бешикташем», в котором играет бывший футболист ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Двумя другими командами в квартете группы D стал «Брюгге» и «Лугано».

Остальные группы сформировались по итогам жеребьёвки в швейцарском Ньоне следующим образом:

Группа А

«Лилль» (Франция)

«Слован» (Словакия)

«Олимпия» (Словения)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова)

Группа В

«Гент» (Бельгия)

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)

«Заря» (Украина)

«Брейдаблик» (Исландия)

Группа С

«Динамо» (Хорватия)

«Виктория» (Чехия)

«Астана» (Казахстан)

«Балкани» (Косово)

Группа Е

АЗ (Нидерланды)

«Астон Вилла» (Англия)

«Легия» (Польша)

«Зриньски» (Босния и Герцоговина)

Группа F

«Ференцварош» (Венгрия)

«Фиорентина» (Италия)

«Генк» (Бельгия)

«Чукарички» (Сербия)

Группа G

«Айнтрахт» (Германия)

ПАОК (Греция)

ХИК (Финляндия)

«Абердин» (Шотландия)

Группа H

«Фенербахче» (Турция)

«Лудогорец» (Болгария)

«Спартак» Трнава (Словакия)

«Норшелланд» (Дания)

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