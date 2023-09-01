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Нападающий «Спартака» Бальде исключён из заявки команды

28-летний сенегалец близок к переходу из состава красно-белых.
01 сентября 2023 16:43
автор: Александр Евграфов

Нападающий московского «Спартака» может в ближайшее время покинуть клуб. Футболист уже исключён из заявки команды, опубликованной на сайте Российской премьер-лиги.

По данным источников, знакомых с ситуацией, 28-летний сенегалец может перейти в «Эспаньол» на правах арендованного игрока.

Бальде выступает за красно-белых с лета прошлого года, провёл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне в активе Бальде три матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Контракт сенегальца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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