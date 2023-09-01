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Бальде вылетел в Барселону для завершения перехода в «Эспаньол»

Футболист пошел на понижение зарплаты ради перехода в каталонский клуб.
01 сентября 2023 16:49
автор: Матвей Макаренко

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде перейдет в «Эспаньол», выступающий во втором дивизионе чемпионата Испании.

Как сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале, футболист уже отправился отправился в Барселону. Ожидается, что в 20.00 по Москве он пройдет медосмотр, а потом подпишет контракт.

Карпов подчеркнул, что агент игрока выступал против этого перехода из-за понижения зарплаты футболиста.

В прошлом сезоне российской Премьер-лиги форвард провёл 12 матчей за «Спартак» и отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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