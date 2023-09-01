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Гладилин объяснил, почему Карпин вызвал в сборную 49 футболистов

Сборная России должна провести товарищеские матчи.
01 сентября 2023 16:56
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал количество игроков, которых главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор.

«Просто в списке у Карпина есть эти люди, тренерский штаб с ними ознакомится, пообщается, потренируются вместе, теоретические занятия проведут. Это говорит о том, что игроки входят в расширенный список сборной, за ними следят. Это нереально, что все футболисты попадут в заявку на матчи, но половина из них будет. Тренеру интересно пообщаться, посмотреть потенциал у ребят. Явных звезд у нас нет, так что Карпин просматривает тех игроков, которые добротные и могут прибавлять в игре», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Сборная России проведет товарищеские матчи против олимпийской команды Египта (7 и 11 сентября) и основной Катара (12-го числа). Карпин будет руководить национальной командой не во всех матчах, футболистов разделят на две группы.

источник: «Газета.Ru»
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