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Шамар Николсон близок к переходу в «Клермон»

Он встретится там с другим экс-спартаковцем.
01 сентября 2023 17:20
автор: Матвей Макаренко

Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может стать футболистом «Клермона». Там уже играет Максимилиан Кофрие, который выступал в столичном клубе.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своих социальных сетях, ямаец станет игроком французской команды, но «Спартак» продолжит платить зарплату в размере 80 процентов. Трансфер близко к завершению.

26-летний Николсон играет за «Спартак» с января 2022 года. Московский клуб купил ямайца у бельгийского «Шарлеруа» за € 8 млн. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года.

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