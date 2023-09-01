Шамар Николсон близок к переходу в «Клермон»

Ямайский нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может стать футболистом «Клермона». Там уже играет Максимилиан Кофрие, который выступал в столичном клубе.

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в своих социальных сетях, ямаец станет игроком французской команды, но «Спартак» продолжит платить зарплату в размере 80 процентов. Трансфер близко к завершению.

26-летний Николсон играет за «Спартак» с января 2022 года. Московский клуб купил ямайца у бельгийского «Шарлеруа» за € 8 млн. Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до июня 2026 года.