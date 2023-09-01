Главный тренер «Ньюкасла» оценил непростую жеребьевку в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Команда попала в один квартет с «ПСЖ», «Миланом» и дортмундской «Боруссией».

«Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать это.

Когда пыль уляжется, вы будете смотреть на это с чистым волнением. Внутри ни у кого из нас нет негатива по отношению к жеребьевке. Это сложно, но я думаю, что у нас есть несколько отличных европейских игр, которые мы можем провести», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».

Добавим, первый матч «Ньюкасла» в Лиге чемпионов сезона-2023/24 состоится 19 сентября.

В нынешнем сезоне «сороки» идут на 13-м месте в таблице чемпионата Англии, набрав в сумме три балла после трех игр.