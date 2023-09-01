Тихонов рассказал, что думает о «Краснодаре» перед матчем со «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о «Краснодаре», с которым москвичам предстоит встретиться в седьмом туре РПЛ.

«Краснодар» очень уверенно смотрелся в начале сезона, однако сейчас «быки» начинают уставать. После серии ярких побед южане сыграли вничью с «Локомотивом» и с «Факелом», которому не сумели забить. Пока непонятно, сможет ли Владимир Ивич рассчитывать на Кайо, который травмировался в последнем матче. Без него могут возникнуть проблемы в защите», — цитирует Тихонова RT.

Команды сыграют в Краснодаре 2 сентября. Начало — в 20.00 мск.