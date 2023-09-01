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Левандовски оценил шансы Кейна побить его рекорд по голам в Бундеслиге за сезон

Польский форвард смог забить 41 гол за 29 игр чемпионата
01 сентября 2023 18:02
автор: Александр Бойченко

Бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, ныне выступающий за каталонскую «Барселону», оценил шансы английского форварда Гарри Кейна побить его рекорд по количеству голов в Бундеслиге за один сезон.

«Когда я думаю о своем рекорде: 41 гол всего за 29 игр, я все еще считаю, что это невероятно. Это было безумие. Гарри Кейн – отличный игрок, но и Бундеслига – непростой чемпионат. Я думаю, ему нужно немного времени, но пока невозможно сказать наверняка», – цитирует Левандовски Bild.

Напомним, в летнее трансферное окно Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 100 миллионов евро. Контракт был подписан до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел две игры за мюнхенцев в чемпионате Германии, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

источник: Bild
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