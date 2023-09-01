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«Марсель» отказался от подписания Изидора

Игрок может остаться в «Локомотиве».
01 сентября 2023 18:49
автор: Александр Кожевников

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор не перейдет в «Марсель». Об этом сообщает Sport24.

Как информирует источник, французский клуб отказался от варианта с подписанием нападающего «Локомотива».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года, его трансфер был оценен в 3,5 млн евро. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящее время трансферная стоимость футболиста порталом Transfermarkt оценивается в 6 млн евро.

источник: Sport24.ru
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