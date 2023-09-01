Бальде заявлен в качестве игрока «Эспаньола»

Футболист московского «Спартака» Кейта Бальде заявлен на официальном сайте Ла Лиги в качестве игрока «Эспаньола», выступающего во втором дивизионе чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Спартак» убрал Бальде из заявки в российской Премьер-лиге (РПЛ). 28-летний сенегалец перешёл в испанский клуб на правах аренды.

Бальде выступает за красно-белых с лета прошлого года, когда пришёл в команду в качестве свободного агента. Он провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. В нынешнем сезоне в активе Бальде три матча, в которых он не отметился результативными действиями.

Контракт сенегальца с российским клубом рассчитан до лета 2025 года.