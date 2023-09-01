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Источник: «Марсель» всё же арендует Изидора у «Локомотива»

Ранее сообщалось, что сделка сорвалась.
01 сентября 2023 19:39
автор: Александр Кожевников

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор всё-таки перейдёт в «Марсель». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Марсель» и «Локомотив» обговаривают финальные условия платной аренды с обязательным правом выкупа 22-летнего нападающего.

Примечательно, что ранее СМИ сообщали, что «Марсель» отказался от подписания контракта с Изидором.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года, его трансфер был оценен в 3,5 млн евро. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящее время трансферная стоимость футболиста порталом Transfermarkt оценивается в 6 млн евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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