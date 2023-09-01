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«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» рекордную сумму за переход Салаха

Египтянин выступает за «мерсисайдцев» с 2017 года.
01 сентября 2023 19:45
автор: Александр Бойченко

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» до 233 миллионов евро за трансфер нападающего Мохамеда Салаха, информирует Sky Sports Premier League.

Ранее появилась информация, что «Аль-Иттихад» готовит новое предложение по трансферу. Однако главный тренер «красных» Юрген Клопп заявил о неприкосновенности игрока.

Самым дорогим трансфером на «выход» остается переход бельгийского полузащитника Эдена Азара из «Челси» в «Реал» за 115 миллионов евро в 2019 году.

Добавим, 31-летний Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. С тех пор нападающий принял участие в 308 играх, забил 187 голов и отдал 81 результативную передачу.

Действующий контракт Салаха с «Ливерпулем» действует до окончания сезона-2024/25.

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