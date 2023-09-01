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Игонин считает, что ЦСКА ждёт сложный матч с «Зенитом»

Встреча пройдёт 3 сентября.
01 сентября 2023 19:50
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с ЦСКА.

«Матч будет сложным. Было бы правильно назвать фаворита матча «Зенит», но при условии, если бы игра прошла на «Газпром Арене». ЦСКА на выезде — другая ситуация. Федотов — достаточно опытный специалист, который постарается сыграть на проблемах «Зенита». Думаю, он сможет выстроить правильную тактику игры. ЦСКА не допустит таких ошибок, как «Спартак». Матч будет сложным», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Встреча состоится 3 сентября в Москве. Начало матча намечено на 17:30 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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