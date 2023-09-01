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Эванс вернулся в состав «Манчестер Юнайтед»

Ранее игрок выступал за «Лестер».
01 сентября 2023 20:21
автор: Александр Евграфов

Защитник Джонни Эванс вернулся в состав «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента, сообщается на официальном сайте манкунианцев.

Контракт 35-летнего североирландца с клубом рассчитан на один год.

Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед», футболист выступал в составе «красных дьяволов» с 2006 по 2015 год. Он провёл 198 игр, забил семь голов и отдал столько же результативных передач.

Минувший сезон Эванс выступал за «Лестер». В 14 матчах он не отметился результативными действиями.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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