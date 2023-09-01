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Агент Эджуке объяснил, почему футболист покинул ЦСКА

Бан от УЕФА тут не при чем.
01 сентября 2023 20:29
автор: Артур Гичунцев

Полузащитник сборной Нигерии Чидера Эджуке покинул ЦСКА, так как главный тренер армейцев Владимир Федотов предпочел на его позицию других футболистов. Об этом заявил агент игрока Атта Анеке.

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер (Владимир Федотов прим. Редакции) не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов.

При иных обстоятельствах Чиди до сих пор выступал бы за ЦСКА, он искренне любил клуб», – заявил агент в интервью Metaratings.ru.

В июле 2022 года Эджуке перешел в берлинскую «Герту» на правах аренды, а этим летом стал игроком «Антверпена». Он достался бельгийскому клубу на правах свободного агента.

К слову, за ЦСКА нигериец провел 65 матчей, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.

источник: Metaratings.ru
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