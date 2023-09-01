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РПЛ рекомендовала месяц не проводить игры на стадионе «Фишт» в Сочи

Также вынесена инициатива о переносе матчей.
01 сентября 2023 20:33
автор: Александр Евграфов

Российская премьер-лига рекомендовала приостановить на месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщается на сайте лиги.

Такое решение было принято по результатам инспектирования газона комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей.

В связи с этим «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», а матч «Сочи» – «Спартак» в апреле 2024 года – на стадионе «Фишт».

Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба «Спартак-Москва».

Данное предложение будет рассмотрено общим собранием клубов РПЛ в понедельник, после чего решение будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.

источник: РПЛ
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