РПЛ рекомендовала месяц не проводить игры на стадионе «Фишт» в Сочи

Российская премьер-лига рекомендовала приостановить на месяц проведение матчей чемпионата на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщается на сайте лиги.

Такое решение было принято по результатам инспектирования газона комиссией РПЛ по оценке качества футбольных полей.

В связи с этим «Сочи» вышел с инициативой о внесении изменений в график чемпионата: провести матч «Спартак» – «Сочи» 16 сентября на стадионе «Открытие Банк Арена», а матч «Сочи» – «Спартак» в апреле 2024 года – на стадионе «Фишт».

Письмо о согласовании изменений в графике чемпионата было также получено от футбольного клуба «Спартак-Москва».

Данное предложение будет рассмотрено общим собранием клубов РПЛ в понедельник, после чего решение будет приниматься исполкомом Российского футбольного союза.