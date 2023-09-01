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«Клермон» арендовал игрока «Спартака» Шамара Николсона

Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.
01 сентября 2023 21:01
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон проведёт следующий сезон во французском «Клермоне», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2023/24, в нём также предусмотрена опция последующего выкупа.

26-летний футболист из Ямайки выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провёл в составе красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

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