ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Келлвена

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» подписал долгосрочное соглашение.
01 сентября 2023 21:36
автор: Александр Евграфов

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келлвен перешел в состав ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с 22-летним бразильским футболистом подписано до конца сезона-2027/28. Новобранец красно-синих будет выступать под 2-м номером.

Келвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 42 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.

источник: ПФК ЦСКА
«Клермон» арендовал игрока «Спартака» Шамара Николсона
Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.
01.09.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
РПЛ рекомендовала месяц не проводить игры на стадионе «Фишт» в Сочи
Также вынесена инициатива о переносе матчей.
01.09.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Эджуке объяснил, почему футболист покинул ЦСКА
Бан от УЕФА тут не при чем.
01.09.2023 20:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Эванс вернулся в состав «Манчестер Юнайтед»
Ранее игрок выступал за «Лестер».
01.09.2023 20:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игонин считает, что ЦСКА ждёт сложный матч с «Зенитом»
Встреча пройдёт 3 сентября.
01.09.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» рекордную сумму за переход Салаха
Египтянин выступает за «мерсисайдцев» с 2017 года.
01.09.2023 19:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
Источник: «Марсель» всё же арендует Изидора у «Локомотива»
Ранее сообщалось, что сделка сорвалась.
01.09.2023 19:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бальде заявлен в качестве игрока «Эспаньола»
Бальде заявлен в качестве игрока «Эспаньола»
Сенегалец перешёл на правах аренды.
01.09.2023 19:23
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.