ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Келлвена

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келлвен перешел в состав ЦСКА, сообщает пресс-служба армейцев.

Соглашение с 22-летним бразильским футболистом подписано до конца сезона-2027/28. Новобранец красно-синих будет выступать под 2-м номером.

Келвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец провел за клуб 42 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 7 миллионов евро.