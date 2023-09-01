Нападающий «Фиорентины» Йович перешёл в «Милан»

Нападающий «Фиорентины» Лука Йович перешел в «Милан», сообщается на официальном сайте «россонери».

Соглашение с 25-летним сербским футболистом рассчитано до конца этого сезона. Он будет выступать за команду под 15-м номером.

Йович играл за «Фиорентину» с лета прошлого года и провел в составе «фиалок» 50 матчей, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.

До перехода в итальянский чемпионат Йович играл за «Реал», «Айнтрахт», «Бенфику», кипрский «Аполлон» и «Црвену Звезду».