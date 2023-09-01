ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«ПСЖ» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Коло-Муани

Сумма трансфера составляет около 90 миллионов евро.
01 сентября 2023 22:42
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани перейдёт в состав «Пари Сен-Жермена», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, сторонам удалось договориться о переходе 24-летнего француза за 75 миллионов евро, а затем доплатит еще 15 миллионов в качестве бонусов.

Соглашение с французом рассчитано на пять лет, футболист уже прошёл медицинское обследование перед завершением сделки.

Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 4 матчах за команду во всех турнирах.

источник: «Советский спорт»
Нападающий «Фиорентины» Йович перешёл в «Милан»
Контракт рассчитан на один год.
01.09.2023 22:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Келлвена
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» подписал долгосрочное соглашение.
01.09.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Клермон» арендовал игрока «Спартака» Шамара Николсона
Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.
01.09.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
РПЛ рекомендовала месяц не проводить игры на стадионе «Фишт» в Сочи
Также вынесена инициатива о переносе матчей.
01.09.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Агент Эджуке объяснил, почему футболист покинул ЦСКА
Бан от УЕФА тут не при чем.
01.09.2023 20:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Эванс вернулся в состав «Манчестер Юнайтед»
Ранее игрок выступал за «Лестер».
01.09.2023 20:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Игонин считает, что ЦСКА ждёт сложный матч с «Зенитом»
Встреча пройдёт 3 сентября.
01.09.2023 19:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Аль-Иттихад» намерен предложить «Ливерпулю» рекордную сумму за переход Салаха
Египтянин выступает за «мерсисайдцев» с 2017 года.
01.09.2023 19:45
Футбол
автор: Александр Бойченко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.