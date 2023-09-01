«ПСЖ» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Коло-Муани

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани перейдёт в состав «Пари Сен-Жермена», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, сторонам удалось договориться о переходе 24-летнего француза за 75 миллионов евро, а затем доплатит еще 15 миллионов в качестве бонусов.
Соглашение с французом рассчитано на пять лет, футболист уже прошёл медицинское обследование перед завершением сделки.
Коло-Муани выступает за «Айнтрахт» с лета прошлого года. В текущем сезоне он забил 3 гола в 4 матчах за команду во всех турнирах.
источник: «Советский спорт»