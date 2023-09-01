Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом», упустив преимущество в два мяча

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги дортмунсдкая «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с «Хайденхаймом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Юлиан Брандт и Эмре Джан, реализовавший пенальти.

Гости ответили точными ударами Эрена Динкчи и Тима Кляйндинста, также отличившегося с 11-метровой отметки.

«Боруссия» набрала пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Хайденхайм» с одним очком поуинул зону вылета.

Бундеслига

3-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Хайденхайм» - 2:2 (2:0)

Голы: Брандт, 7; Джан, 15 (с пенальти) - Динкчи, 61; Кляйндинст, 82 (с пенальти).