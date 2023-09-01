Жоау Феликс перешёл в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс перешел в «Барселону» на правах арендованного игрока, сообщает пресс-служба каталонцев.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и в нем не предусмотрена опция выкупа.

Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард не выходил на поле. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

Также стало известно, что «Барселона» ожидает оформления арендного соглашения с португальским защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который уже прибыл в Барселону для прохождения медосмотра.