ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Жоау Феликс перешёл в «Барселону»

Каталонцы также ожидают оформление аренды Канселу
01 сентября 2023 23:51
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс перешел в «Барселону» на правах арендованного игрока, сообщает пресс-служба каталонцев.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года и в нем не предусмотрена опция выкупа.

Контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. В текущем сезоне форвард не выходил на поле. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.

Также стало известно, что «Барселона» ожидает оформления арендного соглашения с португальским защитником «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который уже прибыл в Барселону для прохождения медосмотра.

источник: ФК «Барселона»
Нападающий «Локомотива» Изидор не перейдёт в состав французского «Метца»
Клубы не успели оформить сделку до закрытия трансферного окна.
02.09.2023 00:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Милан» в меньшинстве победил «Рому» в матче третьего тура Серии А
«Милан» в меньшинстве победил «Рому» в матче третьего тура Серии А
Команда возглавила турнирную таблицу, одержав три победы в трёх матчах.
01.09.2023 23:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом», упустив преимущество в два мяча
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом», упустив преимущество в два мяча
Команда допустила уже вторую осечку в новом сезоне.
01.09.2023 23:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
«ПСЖ» и «Айнтрахт» договорились о трансфере Коло-Муани
Сумма трансфера составляет около 90 миллионов евро.
01.09.2023 22:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Фиорентины» Йович перешёл в «Милан»
Контракт рассчитан на один год.
01.09.2023 22:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА объявил о переходе бразильского футболиста Келлвена
Защитник «Атлетико Паранаэнсе» подписал долгосрочное соглашение.
01.09.2023 21:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Клермон» арендовал игрока «Спартака» Шамара Николсона
Арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона.
01.09.2023 21:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
РПЛ рекомендовала месяц не проводить игры на стадионе «Фишт» в Сочи
Также вынесена инициатива о переносе матчей.
01.09.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.