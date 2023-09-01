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«Милан» в меньшинстве победил «Рому» в матче третьего тура Серии А

Команда возглавила турнирную таблицу, одержав три победы в трёх матчах.
«Милан» в меньшинстве победил «Рому» в матче третьего тура Серии А
01 сентября 2023 23:57
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболисты «Милана» одержали третью победу подряд в чемпионате Италии, победив в матче третьего тура «Рому». Встреча в Риме завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе «россонери» отличились Оливье Жиру (9-я минута, с пенальти) и Рафаэль Леау (48). У хозяев поля гол на счету Леонардо Спинаццолы (90+3).

Миланцы играли в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Фикайо Томори за две желтые карточки. В составе римлян дебютировал арендованный у лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, бельгийский форвард отметился желтой карточкой.

«Милан» с 9 очками лидирует в турнирной таблице, а «Рома», потерпевшая второе поражение подряд с одним очком располагается на 18-й позиции.

В четвертом туре «Рома» примет «Эмполи», а «Милан» сыграет с «Интером».

источник: «Советский спорт»
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