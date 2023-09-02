Нападающий «Локомотива» Изидор не перейдёт в состав французского «Метца»

Переход нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора во французский «Метц» сорвался, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

По их данным, Изидор уже прошёл медобследование для «Меца», однако переговоры между клубами не увенчались успехом. Но даже в случае достижения договорённости команды не успели бы завершить сделку до закрытия трансферного окна, которое запланировано в ночь на 2 сентября.

Изидор должен вернуться в Москву в ближайшее время. Француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В текущем сезоне РПЛ футболист провёл четыре матча, в которых отметился одним забитым мячом. Также на его счету две игры и один гол в Кубке России.