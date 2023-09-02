Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в испанский клуб «Хетафе»

Испанский клуб «Хетафе» на своём официальном сайте объявил о переходе форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Нападающий будет выступать в команде Ла Лиги на правах аренды до завершения сезона-2023/24.

21-летний английский форвард является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2018 года. З а свою карьеру в составе «красных дьяволов» Гринвуд сыграл 129 матчей за основную команду, отличился 35 забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до конца июня 2025 года с возможностью продления ещё на сезон.

В августе 2023 года «МЮ» заявил о планах разорвать с ним контракт, так как в начале прошлого года 21-летний нападающий получил обвинения в изнасиловании и нанесении физического ущерба своей девушке и модели Гарриет Робсон. Однако в феврале 2023 года с англичанина сняли все обвинения. Последний раз он появлялся на поле в январе 2022 года.