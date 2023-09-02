Александр Зинченко: мне так тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн

Украинский защитник Александр Зинченко, выступающий за лондонский «Арсенал», рассказал о важности выступлений за украинскую национальную команду.

«Это момент гордости, особенно сейчас. Мне так тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн. Я знаю, что многие говорят о моих слезах в соцсетях. Простите меня за то, что я настолько чувствителен, но я не желаю никому почувствовать и увидеть своими глазами все эти вещи, происходящие в моей стране» – сказал Зинченко в интервью на ютуб-каналу Rio Ferdinand Presents FIVE.

Напомним, украинский игрок перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» в середине 2022 года. Его контракт с «канонирами» рассчитан до 2026 года.