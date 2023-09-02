«Урал» — «Ахмат»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч

2 сентября в 13:00 (мск) в матче 7-го тура РПЛ екатеринбургский «Урал» проведёт домашний матч с грозненским «Ахматом».

Игра состоится на стадионе «Екатеринбург Арена». Главным арбитром встречи назначен Алексей Амелин (Тула).

Посмотреть встречу «Урал» — «Ахмат» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент подопечные Виктора Гончаренко располагаются на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в активе. Положение команды могло быть ещё лучше, но в прошлом туре «Урал» потерпел разгромное поражение от «Зенита» (0:4).

«Ахмат» идёт на девятой строчке с семью баллами. В прошлом туре грозненский клуб сыграл вничью со «Спартаком» (0:0).