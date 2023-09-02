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«Краснодар» — «Спартак»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч

Встреча начнется в 20:00.
«Краснодар» — «Спартак»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
02 сентября 2023 08:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Краснодар»

2 сентября в 20:00 (мск) в матче 7-го тура РПЛ «Краснодар» проведёт домашний матч с московским «Спартаком».

Игра состоится на стадионе «Краснодар». Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой (Люберцы).

Посмотреть встречу «Краснодар» — «Спартак» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч-Премьер».

На текущий момент «быки» располагаются на первой строчке в турнирной таблице РПЛ с 14 очками в активе. В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» со счётом 0:0. С аналогичным счётом завершился и матч «Спартака» против «Ахмата». Потеряв очки, красно-белые опустились на седьмую строчку. В активе москвичей 10 баллов.

источник: «Советский спорт»
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