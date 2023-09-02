В «Торино» заявили, что не ведут переговоров с Миранчуком

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти прокомментировал возможный переход полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в стан «быков».

«Мы не ведём переговоров с «Аталантой» по Миранчуку. Эта тема уже давно закрыта», — цитирует Ваньяти «Евро‑Футбол.Ру».

Миранчук является воспитанником «Спартака» и «Локомотива». В сентябре 2020 года «Аталанта» выкупила его у железнодорожников за € 14,5 млн. За два сезона в Бергамо Алексей так и не стал футболистом основы и в итоге отправился в аренду в «Торино». За «быков» россиянин провёл 31 матч, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач. Тем не менее, туринцы не воспользовались опцией выкупа, и Миранчук вернулся в расположение «Аталанты».