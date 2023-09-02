ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гашек выступил против приезда российских футболистов в Чехию

По мнению экс-голкипера, местные клубы должны отказаться от игроков из РФ.
02 сентября 2023 08:19
автор: Степан Шереметьев

Бывший чешский вратарь Доминик Гашек выступил против приезд российских футболистов в Чехию.

«Каждый гражданин России является представителем своей страны и ее действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана», — приводит слова экс-голкипера iROZHLAS.

Напомним, что чешская «Виктория Пльзень» победила «Тобол» (5:1) по сумме двух матчей плей-офф квалификации Лиги конференций. За казахстанский клуб, директором которого является Андрей Канчельскис, выступают трое российских и один белорусский игрок: вратарь Иван Коновалов (Россия) защитник Альберт Габараев (Россия), нападающий Павел Киреенко (Россия) и полузащитник Павел Забелин (Белоруссия).

«Уже не юнец, но сил ещё хватает». Черчесов — о своём 60-летем юбилее
2 сентября тренер празднует день рождения.
02.09.2023 08:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Одриосола перешёл из «Реала» в «Реал Сосьедад»
Теперь будет одноклубником Захаряна.
02.09.2023 08:34
Футбол
автор: Тимур Пацюк
В «Торино» заявили, что не ведут переговоров с Миранчуком
Эта тема для «быков» закрыта.
02.09.2023 08:15
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Краснодар» — «Спартак»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
«Краснодар» — «Спартак»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
Встреча начнется в 20:00.
02.09.2023 08:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Урал» — «Ахмат»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
Встреча начнется в 13:00.
02.09.2023 07:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Оливье Жиру повторил достижение Андрея Шевченко в «Милане»
Даже в 36 лет француз продолжает ставить рекорды.
02.09.2023 07:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Александр Зинченко: мне так тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн
Форвард лондонского «Арсенала» рассказал о своей сентиментальности.
02.09.2023 07:03
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в испанский клуб «Хетафе»
Мэйсон Гринвуд на правах аренды перешёл в испанский клуб «Хетафе»
Форвард является воспитанником «Манчестер Юнайтед».
02.09.2023 06:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.