ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Одриосола перешёл из «Реала» в «Реал Сосьедад»

Теперь будет одноклубником Захаряна.
02 сентября 2023 08:34
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Реала» Альваро Одриосола покинул мадридский клуб и перешёл в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба баскской команды.

За 27-летнего латераля «Сосьедад» заплатил сливочным 3 миллиона евро. Контракт с Одриосолой подписан до середины 2029 года.

Альваро является воспитанником «Сосьедада» и выступал за команду с 2017 по 2018 год. Позже он заключил соглашение с мадридским «Реалом», но дважды отправлялся в аренды: в «Баварию» и «Фиорентину».

В минувшем сезоне Одриосола появился на поле лишь шесть раз. В сумме он отыграл 92 минуты и не отметился результативными действиями.

Напомним, что летом в «Реал Сосьедад» перешёл вингер московского «Динамо» Арсен Захарян.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
Андрей Тихонов: «Зенит» набирает былой чемпионский ход
Питерцы лишь на очко отстают от «Краснодара».
02.09.2023 08:50
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Уже не юнец, но сил ещё хватает». Черчесов — о своём 60-летнем юбилее
2 сентября тренер празднует день рождения.
02.09.2023 08:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гашек выступил против приезда российских футболистов в Чехию
По мнению экс-голкипера, местные клубы должны отказаться от игроков из РФ.
02.09.2023 08:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Торино» заявили, что не ведут переговоров с Миранчуком
Эта тема для «быков» закрыта.
02.09.2023 08:15
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Краснодар» — «Спартак»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
«Краснодар» — «Спартак»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
Встреча начнется в 20:00.
02.09.2023 08:09
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Урал» — «Ахмат»: во сколько игра 7-го тура РПЛ, где смотреть матч
Встреча начнется в 13:00.
02.09.2023 07:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Оливье Жиру повторил достижение Андрея Шевченко в «Милане»
Даже в 36 лет француз продолжает ставить рекорды.
02.09.2023 07:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Александр Зинченко: мне так тяжело сдерживать слёзы, когда звучит национальный гимн
Форвард лондонского «Арсенала» рассказал о своей сентиментальности.
02.09.2023 07:03
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.