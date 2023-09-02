Одриосола перешёл из «Реала» в «Реал Сосьедад»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола покинул мадридский клуб и перешёл в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба баскской команды.

За 27-летнего латераля «Сосьедад» заплатил сливочным 3 миллиона евро. Контракт с Одриосолой подписан до середины 2029 года.

Альваро является воспитанником «Сосьедада» и выступал за команду с 2017 по 2018 год. Позже он заключил соглашение с мадридским «Реалом», но дважды отправлялся в аренды: в «Баварию» и «Фиорентину».

В минувшем сезоне Одриосола появился на поле лишь шесть раз. В сумме он отыграл 92 минуты и не отметился результативными действиями.

Напомним, что летом в «Реал Сосьедад» перешёл вингер московского «Динамо» Арсен Захарян.