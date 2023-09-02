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«Уже не юнец, но сил ещё хватает». Черчесов — о своём 60-летнем юбилее

2 сентября тренер празднует день рождения.
02 сентября 2023 08:39
автор: Виталий Овсянников

Экс-главный тренер российской сборной Станислав Черчесов поделился планами на дальнейшую карьеру.

«Я уже не юнец, но сил ещё хватает. Игроком был, тренировать продолжаю. Сейчас отдыхаю, а потом в бой с новыми силами. И игроком, и тренером удалось достичь многих вещей, но надеюсь, что главные победы впереди», — завил Черчесов в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 2 сентября Станиславу Черчесову исполняется 60 лет. Летом текущего года он был уволен из венгерского «Ференцвароша», с которым дважды подряд выигрывал чемпионат страны. С 2016 по 2021 год руководил сборной России, которая дошла до стадии 1/4 финала на ЧМ-2018.

источник: Чемпионат.com
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