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Андрей Тихонов: «Зенит» набирает былой чемпионский ход

Питерцы лишь на очко отстают от «Краснодара».
02 сентября 2023 08:50
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о выступлении «Зенита» в новом сезоне РПЛ. Питерцы выдали худший старт в чемпионате с 2013 года, однако сейчас отстают от первого места лишь на одно очко.

«Зенит» набирает былой чемпионский ход: в трёх последних матчах команда одержала три победы, забивая минимум два мяча в каждой из встреч. Да, победа над «Факелом» не была яркой, но зато «Спартак» питерцы обыграли уверенно.

Вновь налажена связка Вендел — Барриос в центре поля. В предыдущем туре у сине‑бело‑голубых не возникло никаких вопросов с «Уралом». Зенитовцы явно вошли в раж», — цитирует Тихонова RT.

В следующем туре действующие чемпионы России сыграют с ЦСКА. Матч пройдёт завтра, 3 сентября. Начало – в 17:30 мск.

источник: «RT на русском»
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