Андрей Тихонов: «Зенит» набирает былой чемпионский ход

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о выступлении «Зенита» в новом сезоне РПЛ. Питерцы выдали худший старт в чемпионате с 2013 года, однако сейчас отстают от первого места лишь на одно очко.

«Зенит» набирает былой чемпионский ход: в трёх последних матчах команда одержала три победы, забивая минимум два мяча в каждой из встреч. Да, победа над «Факелом» не была яркой, но зато «Спартак» питерцы обыграли уверенно.

Вновь налажена связка Вендел — Барриос в центре поля. В предыдущем туре у сине‑бело‑голубых не возникло никаких вопросов с «Уралом». Зенитовцы явно вошли в раж», — цитирует Тихонова RT.

В следующем туре действующие чемпионы России сыграют с ЦСКА. Матч пройдёт завтра, 3 сентября. Начало – в 17:30 мск.