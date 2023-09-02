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«Сочи» договорился со «Спартаком» о переносе матча 8-го тура РПЛ в Москву

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«Сочи» договорился со «Спартаком» о переносе матча 8-го тура РПЛ в Москву
02 сентября 2023 09:07
автор: Тимур Пацюк
автор фото: РИА Новости

Глава пресс-службы «Сочи» Антон Костров прокомментировал слухи о переносе матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком» в Москву.

Ранее сообщалось, что лига рекомендовала «барсам» приостановить на месяц проведение игр первенства страны на стадионе «Фишт».

«Большая вероятность, что встречу со «Спартаком» перенесут в Москву. 4 сентября, если утвердит исполком РФС, вероятность переноса будет стопроцентной. Клубы между собой договорились, теперь дело за РПЛ», — цитирует Кострова Metaratings.ru.

Матч «Сочи» — «Спартак» намечен на 16 сентября, начало – в 19:00 мск. В турнирной таблице команда Дмитрия Хохлова идёт на 12-м месте с 6 очками. У «Спартака» 10 баллов и 7-я строчка.

источник: Metaratings.ru
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