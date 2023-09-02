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Бывший игрок «Спартака» Гладилин заявил о проблемах Абаскаля из-за состава команды

Мнение ветерана красно-белых.
02 сентября 2023 09:22
автор: Виталий Овсянников

Российский экс-футболист Валерий Гладилин, ранее выступавший за московский «Спартак», заявил, что у наставника красно-белых Гильермо Абаскаля имеются проблемы с составом.

«У тренера проблемы, 22 человека, и всех он считает нужными для стартового состава. Угадать состав, которым выйдет играть «Спартак» невозможно. Абаскаль, наверно, и сам не знает. Может, он определит, когда утром проснется перед матчем», — заявил Гладилин в интервью «Газете.Ру».

Встреча 7-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится сегодня, 2 сентября. Начало матча запланировано на 20:00 (мск).

источник: «Газета.Ru»
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