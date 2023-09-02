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Салихова призвала «Спартак» купить форварда после ухода Николсона

Ранее нападающий на правах аренды перебрался в «Клермон».
02 сентября 2023 09:56
автор: Степан Шереметьев

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что если москвичи не приобретут нового нападающего, то уход Шамара Николсона может стать провалом для клуба.

«Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара будет провалом для клуба. Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и «Спартак» остается без нападающего», — приводит слова Салиховой Sport24.

Николсон проведёт следующий сезон во французском «Клермоне». Соглашение об аренде рассчитано до конца сезона-2023/24, в нём также предусмотрена опция последующего выкупа.

26-летний футболист из Ямайки выступал за «Спартак» с января 2022 года. Он провёл в составе красно-белых 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 голевые передачи. В текущем сезоне нападающий ни разу не выходил на поле.

Контракт Николсона со «Спартаком» рассчитан до 2026 года.

источник: Sport24.ru
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