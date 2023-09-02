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Валерий Кечинов: Севикян — не Месси, чтобы удерживать его руками и ногами

Эдгар будет выступать за Армению.
02 сентября 2023 09:59
автор: Тимур Пацюк

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался об отказе форварда «Пари НН» Эгара Севикяна выступать за сборную России. Футболист нижегородского клуба отклонил предложение Валерия Карпина и заявил о намерении представлять Армению на международной арене.

«К решению Севикяна я отнёсся спокойно. Это молодой парень, который в РПЛ не сделал ничего яркого. Это его решение. Он принял его, наверное, обдуманно.

Наверняка Эдгар считает, что в сборной Армении больше шансов расти и прогрессировать. Ничего страшного в этом не вижу. Ну, ушёл и ушёл. Если был бы Месси, то понятно, что за него надо было бы бороться руками, ногами и чем угодно», — приводит слова Кечинова «Евро‑Футбол.Ру».

источник: «Евро-футбол.ру»
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