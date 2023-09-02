«Монако» отпустит Головина в сборную России на сентябрьский сбор

«Монако» отпустит полузащитника Александра Головина в сборную России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт с 4 по 12 сентября.

«Да, мы отпустим Александра в национальную команду, таков план», — сообщили ТАСС в пресс-службе «Монако».

Напомним, штаб Валерия Карпина вызвал на сентябрьский УТС рекордные 49 футболистов. Национальная команда 7 и 11 сентября проведёт товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта. 12 сентября россияне отправятся в Доху, где сыграют с Катаром.

В сборную России Головин вызывается с 2015 года. За это время он успел провести 45 матчей, забить пять мячей и отдать 13 голевых передач.