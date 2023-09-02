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Павел Стипиди: у Абаскаля ни к кому нет уважения, в Испании его поставили бы в стойло

Не угасает критика в адрес молодого испанца.
02 сентября 2023 10:47
автор: Тимур Пацюк

Футбольный функционер Павел Стипиди высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«К красно-белым я отношусь ровно, но в матче с «Динамо» вышел состав почти полностью из русских футболистов – и бело-голубых просто разорвали. С этим надо согласиться. Однако в целом Абаскаль выбирает стартовый состав как бог на душу положит. Очень большая ротация.

К тому же у испанца нет уважения ни к кому, кроме самого себя и своих помощников. После финального свистка он сразу убегает в подтрибунное помещение, даже не жмёт руку тренеру-противнику.

Попробовал бы Абаскаль повести так себя в Испании. Но он бы никогда там тренировал – разве что только в третьем дивизионе. Там бы его поставили в стойло», – цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

источник: «Евро-футбол.ру»
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