ЦСКА заинтересован в переходе португальского полузащитника Леонарду Лелу

Сегодня, 2 сентября, популярный спортивный обозреватель Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что столичный ЦСКА желает приобрести полузащитника португальского «Каза Пия» Леонардо Лелу.

Согласно данным источника, клуб готов продать 23-летнего игрока за 3,5 млн евро. Отмечается, что руководство армейцев рассматривает этого футболиста параллельно с другими кандидатами.

Леонардо Лелу провёл три матча в текущем сезоне, в которых оформил одну результативную передачу.

Также отмечается, что вариант приобретения португальца возник после срыва трансфера Жуниньо Капишабы.