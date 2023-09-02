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ЦСКА заинтересован в переходе португальского полузащитника Леонарду Лелу

Свежий инсайд от Карпова.
02 сентября 2023 11:02
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 2 сентября, популярный спортивный обозреватель Иван Карпов сообщает в своих социальных сетях о том, что столичный ЦСКА желает приобрести полузащитника португальского «Каза Пия» Леонардо Лелу.

Согласно данным источника, клуб готов продать 23-летнего игрока за 3,5 млн евро. Отмечается, что руководство армейцев рассматривает этого футболиста параллельно с другими кандидатами.

Леонардо Лелу провёл три матча в текущем сезоне, в которых оформил одну результативную передачу.

Также отмечается, что вариант приобретения португальца возник после срыва трансфера Жуниньо Капишабы.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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