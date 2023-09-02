Форвард «ПСЖ» Экитике всё ещё может перейти в «Зенит» за 40 млн евро

Сегодня, 2 сентября, спортивный обозреватель Бен Джейкобс сообщает в своих социальных сетях о том, что форвард «ПСЖ» Уго Экитике может уйти из французского клуба.

Ранее на него претендовал «Айнтрахт», однако немецкий клуб не успел согласовать сделку до закрытия трансферного окна в Германии. У парижского клуба все ещё есть предложение о переходе в «Зенита». Сине-бело-голубые готовы заплатить за него 40 млн евро, а трансферное окно в России открыто до 15 сентября.

В текущем сезоне Лиги 1 Уго Экитике провёл в составе «ПСЖ» всего восемь минут.